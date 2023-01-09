أوكرانيا: القوات الروسية تشن ضربة صاروخية على سوق في خاركيف

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف، جنوب أوكرانيا، أوليه سينيهوبوف، صباح اليوم الإثنين، أن القوات الروسية شنت الليلة الماضية غارة صاروخية على سوق في قرية شيفتشينكوف الحضرية، ما أسفر عن إصابة 7 مدنيين بجروح متفاوتة.

وقال سينيهوبوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "يقوم العدو مرة أخرى بشن ضربات صاروخية على منطقة خاركيف. وفي بلدة شيفتشينكوف الحضرية التابعة لمنطقة كوبيانسك تم إطلاق ضربة صاروخية من نظام الدفاع الجوي S-300 على السوق المحلية".

وأضاف، وفقا لبيان المركز الإقليمي للمساعدة الطبية الطارئة، أن "سبعة مدنيين أُصيبوا من جراء الهجوم على شيفتشينكوف، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا".

في السياق، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك، بجنوب أوكرانيا، بافلو كيريلينكو، صباح اليوم الإثنين، أن مدنيين إثنين لقيا مصرعهما بينما أصيب اثنان آخران في قصف روسي على الإقليم في آخر 24 ساعة.

وذكر كيريلينكو - في تصريح نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم - أنه "في مساء الأمس، قتل الروس مدنيين اثنين في منطقة دونيتسك، وبالتحديد في بلدتي باخموت وسوليدار. بينما أصيب شخصان آخران".

وأضاف المسئول الأوكراني أنه من الصعب الآن إحصاء العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

وفي روسيا، نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لعسكريين روس خلال استخدامهم للذخائر الموجهة بدقة من الجيل الجديد في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ويوضح الفيديو - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" - اكتشاف العسكريين الروس لمواقع العناصر القومية الأوكرانية المتطرفة في معقل محصن خلال عمليات الاستطلاع باستخدام الطائرات المسيرة، إضافة إلى اكتشاف تقدم مدرعات العدو.

وأوضحت أنه نتيجة للضربة الدقيقة بالجيل الجديد من الذخائر عالية الدقة تم تدمير المعقل والمركبة المدرعة للعدو باستخدام ذخيرة دقيقة التوجيه لكل هدف على حدة