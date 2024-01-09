 منافس الزمالك.. أبو سليم يتعاقد مع ثنائي مغربي لتعزيز صفوف الفريق - بوابة الشروق
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منافس الزمالك.. أبو سليم يتعاقد مع ثنائي مغربي لتعزيز صفوف الفريق

محمد عبد المحسن
نشر في: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 6:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 6:13 م

تعاقد أبو سليم الليبي مع ثنائي مغربي لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، استعدادًا لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل أبو سليم المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية من بطولة الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة خلف الزمالك المتصدر، قبل مباراة الفريقين لحساب الجولة الخامسة يوم 25 فبراير المقبل.

وضم نادي أبو سليم الثنائي المغربي محمد الجعراني وإلياس الخبشي لتعزيز صفوف الفريق في بطولتي الدوري الليبي الممتاز وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى أبو سليم تحت قيادة مديره الفني التونسي شكري الخطوي للمنافسة على بطاقة التأهل لمرحلة السداسي في الدوري الليبي، حيث يحتل المركز الرابع بالمجموعة الثانية وفي رصيده 9 نقاط من 4 مباريات فقط بفارق 11 نقطة عن المتصدر الأهلي طرابلس.


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