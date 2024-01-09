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تدريبات بدنية واستشفائية للاعبي الزمالك استعداداً لمعسكر الإمارات

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 1:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 1:45 م

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

وخاض اللاعبون تدريبات استشفائية في بداية المران بعد خوض مباراة ودية بالأمس أمام كسكسادا، والتي فاز فيها الزمالك برباعية دون رد.

وأدى اللاعبون تدريبات تأهيلية متنوعة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، بجانب خوض تدريبات خفيفة بالكرة قبل بدء الفقرة الفنية.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .

 


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