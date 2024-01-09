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وزير الإعلام الباكستاني: إسلام أباد تستضيف القمة العالمية للأمن الصحي

إسلام آباد - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 11:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 11:52 ص

قال وزير الإعلام والبث والشئون البرلمانية في الحكومة الباكستانية المؤقتة مرتضى سولانجي، اليوم الثلاثاء، إن "القمة العالمية للأمن الصحي" ستعقد في إسلام آباد يوم غدا الأربعاء لمدة يومين.

ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية عن سولانجي قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة المؤقت الدكتور نديم جان بالعاصمة إسلام آباد، إن المشكلات المتعلقة بصحة المواطنين هي المشاكل الحقيقية.

ورأى سولانجي في استضافة المؤتمر نوعا من التكريم لباكستان.

وأضاف مرتضى سولانجي أن هذا المؤتمر لا علاقة له بالسياسة أو الذكاء الاصطناعي، بل هو مرتبط بصحة البشر فحسب.


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