الاستخبارات البولندية تعتقل امرأة يشتبه في أنها جاسوسة بيلاروسية

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اعتقلت الاستخبارات البولندية مواطنة بيلاروسية للاشتباه في قيامها بالتجسس، حسبما قال مكتب الادعاء العام في وارسو اليوم الثلاثاء.

وأوضح المكتب أن المرأة، التي تم اعتقالها قبل عيد الميلاد، ستظل قيد الاحتجاز لمدة ثلاثة أشهر.

ويتهم المحققون المرأة بأنها كانت ترسل لعدة أشهر معلومات للاستخبارات البيلاروسية بشأن مواطنين من بيلاروس يعيشون في منفى سياسي في بولندا المجاورة.

وتردد أن المرأة تجسست على منظمات تروج لاتصالات بين البيلاروسيين، وأعضاء من الأقلية البولندية الذين يعيشون هناك.

يذكر أن العلاقات بين بيلاروس، الموالية لروسيا، وبولندا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، متوترة منذ فترة طويلة.

وفي الوقت نفسه، يعيش أكثر من 100 ألف بيلاروسي حاليا في بولندا، وفقا لمكتب الهجرة البولندي.

وقد فر العديد من هؤلاء البيلاروسيين من بلادهم بسبب مايوصف بالزعيم البيلاروسي المستبد ألكسندر لوكاشينكو.