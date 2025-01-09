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تراجعت أسعار الخضروات فى الأسواق المحلية خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 14%، على أساس شهري مقارنة بشهر نوفمبر السابق، بينما على أساس سنوي ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 4.4%، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

فيما ارتفعت أسعار الفاكهة فى الأسواق المحلية خلال شهر ديسمبر الماضي على أساس شهري بنسبة 7.5%، مقارنة بشهر نوفمبر السابق، وصعدت الفاكهة أيضا على أساس سنوي بنسبة 37.2%، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وبحسب الإحصاء، صعد قسم الطعام والمشروبات بنسبة 19.2%، خلال ديسمبر على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والخبز 24.3%، واللحوم والدواجن 19.8%، والأسماك والمأكولات البحرية 20.6%، والألبان والجبن والبيض 23.6%، والزيوت والدهون 13.9%، والفاكهة 37.2%، والخضروات 4.4%، والسكر والأغذية السكرية 7.1%، ومنتجات غذائية 45.8%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 24%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 41.1%.

ووفق للإحصاء، تراجع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.7%، بسبب انخفاض أسعار الأسماك والمأكولات البحرية 0.6%، واللحوم والدواجن 0.1%، والألبان والجبن والبيض 0.7%، والخضروات 14%، بينما ارتفعت أسعار الحبوب والخبز 0.3%، والزيوت والدهون 0.7%، والفاكهة 7.5%، والسكر والأغذية السكرية 0.2%.

وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال ديسمبر الماضي، للشهر الثاني على التوالي ليسجل 23.4%، مقابل 25% في نوفمبر الماضى، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى استقرار التضخم الشهري