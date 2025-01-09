إيطاليا: ميلوني تنفي عقدها مباحثات شخصية مع إيلون ماسك بشأن نظام أمن الاتصالات

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، اليوم الخميس، إن حكومتها تجري محادثات مع عدة شركات خاصة، من بينها شركة "سبيس إكس" الأمريكية المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بشأن نظام أمن الاتصالات في البلاد، لكنها نفت بحث هذا الأمر شخصيا مع ماسك.

وأضافت ميلوني، خلال مؤتمرها الصحفي في بداية العام، ردا على أسئلة الصحفيين حول احتمال عقد اتفاقية مع مجموعة ماسك بشأن أمن الاتصالات الإيطالية "لم أتحدث مع ماسك عن هذا الأمر مطلقا. ليس من عادتي استخدام منصبي العام لتقديم خدمات للأصدقاء".

وأكدت ميلوني أن المصلحة الوطنية هي "العدسة الوحيدة" التي تنظر من خلالها إلى مثل هذه العقود المحتملة مع سبيس إكس، مالكة نظام الأقمار الإصطناعية "ستارلينك".

وتابعت ميلوني في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس: “تسمح شركة سبيس إكس بنقل المعلومات الحساسة للغاية بشكل آمن على المستوى الدبلوماسي والعسكري”.

وذكرت "فيما يتعلق بالطريقة، أستطيع القول إن هذه مناقشات تجريها الحكومة مع العديد من الشركات الخاصة".

واستطردت "المسألة هى عدم وجود بدائل عامة لهذه التقنيات، ومن الواضح أن الأمر يتعلق بإسناد حماية البيانات إلى كيان خاص." متابعة : “لكن البديل هو عدم حماية هذه البيانات”.

وأعرب ماسك، الحليف المقرب من دونالد ترامب، علنا عن حماسه بشأن احتمال التعاون مع الحكومة الإيطالية، وقال عبر منصة "إكس" إن شركته "مستعدة لتزويد إيطاليا بأكثر خدمات الاتصال أمانا وتقدما".

وتعمل "ستارلينك" بالفعل في إيطاليا منذ عام 2021، ويمكنها توسيع خدماتها لتشمل حالات الاستجابة للطوارئ في حالات الكوارث أو الهجمات الإرهابية. كما تعمل مجموعة ماسك على تطوير مشروع آخر للدفاع والعمليات الحساسة يسمى "ستارشيلد".