كيف تستعد لبنان لانتخاب الرئيس الرابع عشر بعد 800 يوم من الفراغ؟

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يستعد لبنان اليوم لحدث تاريخي بانتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية بعد ٨٠٠ يوم من الفراغ السياسي لمنصب الرئيس.

وتعقد اليوم جلسة مجلس النواب الاستثنائية التي دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري الكتل النيابية لانتخاب الرئيس.

وتشهد الجلسة حضور الموفد السعودي يزيد بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان وأعضاء اللجنة الخماسية وسفراء الدول العربية والأجنبية المتواجدة في لبنان العاملة في لبنان من عرب وأجانب.

وشرعت أبواب قصر بعبدا لاستقبال الرئيس بعد ٨٠٠ يوم من الفراغ السياسي على منصب الرئيس.

وتتضمن اجراءات ومراسم تسلم الرئيس المنتخب سلطاته الدستورية في لبنان ، احتفالا بالقصر الجمهوري في بعبدا احتفالا بمناسبة تسلم رئيس الجمهورية لسلطاته الدستورية، وسط حضور إعلامي لبناني وعربي وعالمي ضخم

وتتضمن مراسم الاحتفال - حسب وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية - عزف موسيقى الجيش لحن التعظيم ثم النشيد الوطني اللبناني لحظة وصول الرئيس المنتخب إلى مدخل القصر، آتيا من مجلس النواب في موكب رسمي، ويحيي العلم اللبناني.

ومن المنتظر ان يرفع العلم على السارية الرئيسية لمدخل القصر وفوق منزل الرئيس، كما يستعرض رئيس الجمهورية كتيبة تشريفات من لواء الحرس الجمهوري، وتطلق المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيبا بالرئيس، وتطلق البواخر الراسية في مرفأ بيروت صفاراتها ترحيبا بالرئيس.

ومن المنتظر ان تحسم جلسة البرلمان المرتقبة انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، في خطوة تأتي في ظل تحولات إقليمية ودولية شهدها الشرق الأوسط بشكل عام ولبنان بشكل خاص. طول انتظار دام أكثر من سنتين- حسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.