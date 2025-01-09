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أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بوقوع زلزالين في منطقتين بإثيوبيا خلال أقل من 10 دقائق، ليلة الأربعاء الخميس.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، ضرب الزلزال الأول منطقة تبعد 23 كلم شمال «آوش»، وكان مركزه على عمق 10 كم تحت الأرض، بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر.

وخلال نحو 10 دقائق، ضرب الزلزال الثاني منطقة بالقرب من مدينة متاهارا، وكان مركزه على عمق 10 كلم، بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر.

ولم ترد أنباء عن أضرار الزلزالين سواء البشرية أو المادية.

وشهدت إثيوبيا سلسلة من الزلازل، خلال الأسبوعين الماضيين، مسجلة رقما قياسيا في عدد الهزات الأرضية خلال العام الماضي بـ120 هزة أرضية، وهو رقم غير مسبوق في الأعوام الماضية.

يذكر أن إثيوبيا تقع في إحدى المناطق الأكثر تعرضا للنشاط الزلزالي في العالم.