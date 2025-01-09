اختناق مسئولين بالعراق بسبب قنابل دخانية أطلقت بالخطأ في حفل تأسيس الشرطة

شهد ملعب تكريت في محافظة صلاح الدين العراقية، اليوم ، حالة من الارتباك الشديد خلال احتفالية برعاية المحافظ بمناسبة عيد تأسيس الشرطة العراقية، وذلك نتيجة إطلاق قنابل مسيلة للدموع "بالخطأ" من قبل عناصر الشرطة.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" وقوع حالات اختناق كبيرة داخل الملعب بسبب إطلاق هذه القنابل خلال فعاليات الاحتفال، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تُرجّح أن عناصر الشرطة قد أخطأوا في تحديد نوعية القنابل، ما أدى إلى إطلاق قنابل مسيلة للدموع بدلًا من القنابل الدخانية المخصصة للاحتفالات.

وطالت حالات الاختناق عناصر الشرطة والضباط وبعض الشخصيات المهمة الحاضرة، بمن فيهم المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وشخصيات قضائية.

يذكر أنه في نوفمبر الماضي ، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف شخصيات أمنية ومواقع حكومية في محافظة كركوك شمالي البلاد- حسب وكالة سبوتنك.

كان الأمن الوطني في كركوك وبالتنسيق مع المديرية العامة لجهاز أسايش في السليمانية تمكنت من تفكيك شبكة تنتمي الى عصابات داعش تضم 7 عناصر إرهابية بينهم ما يسمى أمير قاطع كردستان بداعش.