وزير الخارجية يؤكد لنظيره التشادي تضامن مصر الكامل مع الشعب التشادي وإدانة العمل الارهابي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، التضامن الكامل بين مصر مع شعب تشاد، وإدانتها الكاملة للعمل الإرهابي الذي شهدته العاصمة نجامينا مساء أمس الأربعاء.

وتناول وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع عبد الرحمن غُلام الله، وزير الشئون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج والتعاون الدولي، مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصاد والتجارة وبناء القدرات، ومتابعة مخرجات الزيارة التي أجراها الوزير عبد العاطي إلى العاصمة التشادية نجامينا في 26 ديسمبر 2024.

كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية بما في ذلك الأوضاع في السودان وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.

وقد أكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال على التضامن الكامل مصر مع شعب تشاد، وادانتها الكاملة للعمل الإرهابي الذي شهدته العاصمة نجامينا مساء أمس، مؤكداً على دعم مصر لجهود الحكومة التشادية للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.