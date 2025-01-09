ينظم مركز إبداع قبة الغوري -بشارع الأزهر - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء غد الجمعة، أمسية دينية يُحييها الشيخ حسين البيومي ومجلس الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم.

انفردت الفرقة بتقديم قصائد التراث الصوفي على الدفوف دون غيرها من الآلآت الموسيقية، منها قصائد الأئمة: البوصيري، كعب بن زهير، حسان بن ثابت، أبو حنيفة النعمان، وبعض قصائد المديح التي كتبها نُخبة من علماء الأزهر الشريف منها قصائد الإمام صالح الجعفري والشيخ التيجاني.

الشيخ حسين البيومي رئيس رابطة مجالس الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم بمصر والعالم الإسلامي..ويشاركه في أمسية مجلس الذكر والصلاة على النبي مجموعة متميزة من المبتهلين الشباب