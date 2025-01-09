تباين مؤشرات الأسهم العالمية وسط مخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة

تباينت مؤشرات الأسهم العالمية، اليوم الخميس، بعدما أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولاتها على تباين، بعد يوم من صدور تقارير قوية عن الاقتصاد والتي أثارت المخاوف من أن التضخم وأسعار الفائدة قد يظلان أعلى من المتوقع.

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، حيث تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بأقل من 0.1%.

وستكون الأسواق الأمريكية مغلقة، اليوم الخميس، بمناسبة يوم الحداد الوطني على الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.

وتراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.2%، في التداولات الأوروبية المبكرة، ليصل إلى 20285.80 نقطة، فيما استقر مؤشر كاك 40 الفرنسي دون تغيير تقريبا عند 7454.28 نقطة.

وارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 0.6% ليصل إلى 8302.33 نقطة.

وتراجعت الأسهم في بورصة طوكيو بعدما أعلنت اليابان عن نمو قوي للأجور في نوفمبر الماضي، وهو ما قد يدفع البنك المركزي الياباني إلى رفع أسعار الفائدة.

وتراجع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.9% ليصل إلى 39605.09 نقطة.

وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.2% ليصل إلى 19240.89 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 0.6% ليصل إلى 3211.39 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز / إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.2% ليصل إلى 8329.20 نقطة.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بأقل من 0.1% ليصل إلى 2521.90 نقطة على الرغم من المكاسب القوية التي حققتها شركات التكنولوجيا وشركات صناعة السيارات.

وهبط مؤشر "تايكس" التايواني بنسبة 1.4%، كما تراجع مؤشر سينسكس في الهند بنسبة 0.7%.

وتراجع مؤشر "سيت" في بورصة بانكوك، بنسبة 1.8%.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة "وول ستريت" الأمريكية، على تباين مع نهاية تداولات أمس الأربعاء، بعد يوم من صدور تقارير قوية عن الاقتصاد والتي أثارت المخاوف من أن التضخم وأسعار الفائدة قد يظلان أعلى من المتوقع.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 0.2% ليصل إلى 5918.25 نقط؛ ليعوض بعض خسائره بنسبة 1.1% في تداولات اليوم السابق.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بنسبة 0.3%، ليصل إلى 42635.20 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.1% ليصل إلى 19478.88 نقطة.

وتراجع مؤشر راسل 2000 للأسهم الصغيرة بنسبة 0.5%.

وفي سوق الطاقة، اليوم الخميس، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بواقع 16 سنتا ليصل إلى 73.16 دولار للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، الوسيط العالمي، بواقع 8 سنتات ليصل إلى 76.08 دولار للبرميل.

وفي أسواق العملة، اليوم الخميس، تراجع الدولار مقابل الين الياباني، ليصل إلى 78ر157 ين، من 158.36 ين، كما تراجع اليورو ليصل إلى 1.0312 دولار، من 1.0319 دولار.