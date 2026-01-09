الاتحاد الأوروبي يوافق اليوم على إبرام اتفاق التجارة الحرة مع دول ميركوسور

من المقرر أن يوافق الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، على توقيع اتفاق التجارة الحرة مع دول السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (ميركوسور) وهي البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي.

ووضعت خطط للموافقة على توقيع وإبرام الاتفاق خلال اجتماع لممثلي دول الاتحاد.

ومن المتوقع أن تتم الموافقة على الاتفاق بالأغلبية المؤهلة المطلوبة.

وتعني الأغلبية المؤهلة أنه يجب على 15 دولة على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، والتي تمثل 65% من سكان التكتل، الموافقة على المقترح حتى يتم المضي قدما فيه.

وكان من المفترض التوقيع على الاتفاق في البرازيل في ديسمبر، غير أن إيطاليا عرقلت قرار الاتحاد الأوروبي اللازم آنذاك وطالبت بمزيد من التنازلات للمزارعين الذي يتخوفون من التعرض لمنافسة غير عادلة من قبل دول ميركوسور، حيث يمكن للمزارعين هناك الإنتاج في ظل ظروف مختلفة.

واقترحت المفوضية الأوروبية بعد ذلك المزيد من الإجراءات الأمنية، التي من شأنها أن تضمن الآن الأغلبية الضرورية لإبرام الاتفاق. وتشمل الدول التي أعربت عن معارضتها بولندا وفرنسا والمجر وأيرلندا والنمسا، لكنها مجتمعة لا تشكل أقلية معارضة.

وقالت المفوضية الأوروبية إن منطقة التجارة الحرة الجديدة التي تضم أكثر من 700 مليون نسمة ستكون الأكبر من نوعها في العالم وتهدف أيضا إلى توجيه رسالة ضد سياسة التعريفات الجمركية الحمائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتتمثل الخطة في إزالة الرسوم الجمركية والحواجز التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور قدر المستطاع.