حافظ بني سويف يبحث تعظيم سبل الدعم المتاحة للنهوض بقطاع الآثار بالمحافظة



التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور أحمد حميدة المشرف العام على متاحف مصر الوسطى، وفي حضور سعاد فايز مدير عام متحف الآثار بالمحافظة، الدكتورة ماريا لوندي رئيس قسم التربية المتحفية بمتحف آثار بني سويف، لاستعراض الجهود المبذولة للدفع بخطة النهوض بملف الآثار كجزء رئيسي ضمن استراتيجية وحطة النهوض بالقطاع السياحي.



وأكد المحافظ، أن محور النهوض بقطاع الآثار من المحاور الرئيسية للنهوض بالقطاع السياحي ضمن إستراتجية طموحة لمدة 5 سنوات مقبلة، والتي شهدت عدداً من الخطوات الجادة والخروج لحيز التنفيذ، والتي شملت كل الجوانب، والعمل على استغلال جميع المقومات الأثرية والسياحية والطبيعية بجانب السعي لدعم البنية التحتية، وبيئة الأعمال التي تتطلبها نقلة سياحية منشودة.



وناقش المحافظ مقترح إنشاء متحف إقليمي للآثار ببني سويف، لاسيما وأن المحافظة تحتوي على كنوز أثرية وتاريخية شاهدة على كل العصور بداية من الفرعوني والروماني إلى القبطي وصولاً للعصر الإسلامي، وذلك يؤهلها لتصبح مركزاً أثرياً ورقماً مهماً في المعادلة الأثرية والسياحية.



كما تطرق اللقاء لمناقشة الجهود المبذولة لتذليل عقبات استثمار متحف بني سويف ضمن جهود النهوض بالقطاع الأثري والسياحي، وتحقيق أفضل استفادة من أصل من أصول الدولة وإعداد تصور متضمن خطوات عملية لتذليل مشكلاتها، والوصول إلى حلول مناسبة بديلة.