أمين الأمم المتحدة: أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية غير مقبولة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الحرب في غزة لها أثر سلبي على المنطقة بأكملها، منوهًا أنه الصراع الأكثر دموية منذ توليه منصب الأمين العام.

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس، أنه لا مبرر للهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر، وكذلك العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني والخسائر الكبيرة في قطاع غزة.

ونوه أن «عدد الإصابات في صفوف المدنيين يتزايد، كما أن العديد من الأطفال جرحوا وقتلوا بسبب الصراع»، مشيرًا إلى أن القطاع يعاني من نقص شديد في الوصول إلى إمدادات الحياة.

وشدد على أن «أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية غير مقبولة؛ لأنها تتسبب في مأساة جديدة وكبيرة»، مضيفًا: «حان الوقت لوقف إطلاق نار فوري لأسباب إنسانية، والسماح بوصول المساعدات إلى غزة».

ولفت إلى أن «ما يحدث في القدس والضفة الغربية من الاستيطان غير القانوني واستخدام القوة الغاشمة والتدمير والطرد للسكان، يتطلب قرارًا نهائيًا لوقف العدوان وتنفيذ حل الدولتين».

وانطلقت، اليوم الخميس، القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي والقادة والزعماء العرب، حيث يتصدر جدول أعمالها تطورات القضية الفلسطينية لا سيما العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تأتي في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات.

وأضاف فهمي أن القمة ستناقش باستفاضة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود حلحلة الأزمة الحالية لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وحماية القطاع من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، والتي تتفاقم حالياً في ضوء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، بما يستدعي موقفاً واضحاً رافضاً لهذا التحرك من المجتمع الدولي.