تفتتح وزارة الأوقاف، غدا الجمعة، 12 مسجدا بـ7 محافظات، منها 7 مساجد إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وتطويرا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1-7-2023 حتى تاريخه 973 مسجدًا، منها 757 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و216 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014 حتى غدا الجمعة، 11 ألفا و995 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و363 مليون جنيه.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي لها الخميس، أن المساجد التي بها إحلال وتجديد هي: مسجد الدلاوات بمديريات أوقاف أسيوط، ومسجد الرحمة قرية بقرية ششت الأنعام، ومسجد الرحمة بعزبة حبيب، بمديرية أوقاف البحيرة، ومسجد الحول، ومسجد الرحمن عزبة مهني، ومسجد الرحمن قرية بان العلم بمديرية أوقاف المنيا، ومسجد الدرب الجديد بمديرية أوقاف قنا.

وأوضحت الوزارة، أن المساجد التي بها صيانة هي: مسجد 77 بمديرية أوقاف دمياط، مسجد العسجي بمديرية أوقاف البحيرة، ومسجد ال عويضة بمديرية أوقاف المنيا، ومسجد الشرقي بمديرية أوقاف القليوبية، ومسجد الوحدة المحلية بمديرية أوقاف بني سويف.



