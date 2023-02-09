دموع الفرح تنساب من عيون رجال الإنقاذ بعد العثور على ناجين آخرين في زلزال تركيا

أنقذ عمال الطوارئ في تركيا أما وطفليها بعدما قضوا نحو 78 ساعة تحت أنقاض منزلهم في محافظة كهرمان مرعش؛ جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وعانق رجال الإنقاذ بعضهما البعض بعد نجاح المهمة، وقال أحدهم لشبكة "سي إن إن ترك" أنه سعيد بشأن "النجاح الصغير". وأضاف أنهم عملوا لـ15 ساعة لتحرير الأسرة.

ويسابق رجال الإنقاذ الزمن حيث أن فرص العثور على مزيد من الناجين تتضاءل مع مرور كل ساعة منذ الزلزال. وتقول الحكومة التركية إن أكثر من مئة ألف فرد إنقاذ يمارسون عملهم بالاستعانة بكلاب بحث.

وقالت شبكة "تي ار تي وورلد" إنه جرى إنقاذ رضيع من مبنى منهار في محافظة هاتاي مساء أمس الأربعاء بعد 68 ساعة من الزلزال الأول والأكبر. وبعد ساعات لاحقة، جرى العثور على رجل حي تحت أنقاض نفس المنزل. ويعتقد أنه والد الطفل.

وجرى إنقاذ ثلاثة أشخاص آخرين من تحت أنقاض منزل منهار في وسط مدينة غازي عنتاب صباح اليوم الخميس.

وعمت الفرحة المنقذين وانهمرت دموع الفرح من عيون الكثيرين منهم. وقال مراسل "نأمل حدوث المزيد من المعجزات".

وتقلل درجات الحرارة التي وصلت إلى تحت الصفر فرص تحقيق المزيد من قصص النجاح لفرق الإنقاذ.

وحتى الآن، ورغم صعوبة الأحوال الجوية، تمكن رجال الإنقاذ في تركيا من انتشال نحو ثمانية آلاف شخص حي.