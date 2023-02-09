روسيا تسقط 9 طائرات أوكرانية بدون طيار في بريانسك

قال حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، المحاذية لحدود أوكرانيا ألكسندر بوجوماز، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 9 طائرات مسيرة أوكرانية، هاجمت منطقة ستارودوبسكي في المقاطعة.

وأوضح بوجماز، وفقا لقناة روسيا اليوم الخميس، أن الجيش الأوكراني هاجم أراضي منطقة بلدية ستارودوبسكي بمسيرات، والحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

وفي سياق آخر، أشار السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف، إلى أن الغرب - تحت تهديد العقوبات - يمنع لبنان من تزويد الطائرات الروسية بالوقود.

وذكر السفير الروسي أن شركات الخدمات الأرضية للطائرات العاملة لدى لبنان تتعرض للتهديد من قبل الغرب بفرض عقوبات، يحظر عليهم، تزويد الطائرات الروسية بالوقود.