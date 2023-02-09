روسيا تدعو لتحقيق دولي مفتوح في تورط واشنطن بتفجير خط غاز السيل الشمالي

حذر نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، من العواقب التي ستلحق بالولايات المتحدة الأمريكية، عقب إعلان تحقيق الصحفي سيمور هيرش، بشأن تفجير خط أنابيب السيل الشمالي.

وقال ريابكوف حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الخميس، إن "تحقيق الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، أكد صحة التصريحات الروسية التي لا تحمل أي شك بتورط الولايات المتحدة وربما دول الناتو الأخرى في هذا العمل الذي وصفه بـ"التخريبي البشع".

ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف بأن "مقال هيرش بشأن السيل الشمالي يوضح مرة أخرى الحاجة إلى تحقيق دولي مفتوح ومعاقبة المسؤولين عن هذا العمل"، مشيرا إلى أن تحقيق الصحفي المعروف لم يلق تداولا واسعا في الغرب، وهذا أمر "مفاجئ" على حد تعبيره.

وكان الصحفي الأمريكي الشهير سيمور هيرش، المعروف بمنشوراته عن الجرائم الأمريكية في فيتنام وفي حروب الشرق الأوسط، ولا سيما فضيحة التعذيب في سجن أبو غريب العراقي، قد تمكن من الحصول على معلومات حول عملية "تفجير خط أنابيب السيل الشمالي" من مصدر، لم يذكر اسمه، وكان متورطا بشكل مباشر في الإعداد لها على حد تعبيره.

وقد رفض البيت الأبيض "بصورة قاطعة" المعلومات الواردة في هذا التحقيق، فيما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون إن هذه المعلومات "كذبة مفبركة وخرافة كاملة".