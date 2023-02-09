سيد معوض: الأهلي كان قادرًا على الخروج بنتيجة أفضل أمام ريال مدريد

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن التواجد في كأس العالم للأندية بالنسبة للأهلي يعتبر أمرا عظيما، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر بدأ مباراة ريال مدريد بشكل جيد حتى دخول مرماه الهدف الأول، لكن الأمور تغيرت تماما بعد دخول الهدف الثاني.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج «بوكس تو بوكس»: «الأهلي كان قادرا على الخروج بنتيجة أفضل، الأمور كانت تسير بشكل جيد بعد الحصول على ركلة جزاء وتسجيل هدف، الأهلي لعب أسوأ ربع ساعة في النهاية، هذه المباراة لا تتكرر كثيرًا وهي مواجهة تاريخية وتواجد الأهلي في الحدث نفسه شئ كبير جدًا».

وأضاف: «بداية المباراة غير نهايتها، الأهلي أضاع فرص عديدة وتغييرات كولر أتت بثمارها خلال المباراة، سنحت عدة أهداف محققة للاعبين، وهذه المباراة مختلفة تماما عن لقاء الأهلي ضد بايرن ميونخ قبل عامين، أخر ربع ساعة كانت سيئة واللاعبين كانوا متسرعين وارتكبوا أخطاء كثيرة».

وواصل: «يجب أن يغلق الأهلي ملف اللقاء، ويركز على مواجهة فلامنجو، بالتأكيد سيكون هناك تأثير سلبي على المواجهة المقبلة وأخشى على الفريق منها، خصوصا أن اللاعبين استهلكوا بدنيًا، ولكن المباراة المقبلة أمام فلامنجو قوية، خصوصا بعد خسارتهم أمام الهلال، والفريق البرازيلي سوف يسعى بكل قوة لحصد البرونزية، وأتمني أن يكون الأهلي في حالته الفنية في هذه المباراة».

وزاد: «أهم لاعب في الأهلي هو حمدي فتحي، وكان يجب أن يبدأ أساسيا، خلال هذه المباراة، ومن الطبيعي أن يتم سحب أفشة كأول تغيير، ولست مع سحب ديانج والشحات من اللقاء، ومارسيل كولر صنع جبهة قوية في اليمين من هاني وحسين الشحات، وهذه المباراة تحسب للثنائي في تاريخهم، حتى تغيير بيرسي تاو لم يكن أفضل لانه لعب على الطرف».

وأكمل: «مشكلة بيرسي تاو، في كثرة الاصابات، ولكنه لاعب جيد، ويجب أن يكون مستوى المحترفين افضل في المرحلة المقبلة، ولكن الواضح أن كواليتي المحترفين في مصر بصفة عامة ليس جيدًا».