سول تعتزم تطوير نظام أقمار صناعية صغيرة بحلول عام 2030

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الخميس، عزمها تطوير نظام أقمار صناعية صغيرة بحلول عام 2030 في إطار مشروع بقيمة 1.42 تريليون وون (1.13 مليار دولار) يهدف إلى تعزيز قدرات مراقبة شبه الجزيرة الكورية والمياه القريبة منها.

وذكرت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي (DAPA) الكورية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن الإدارة حددت الخطة المشتركة بين الوكالات خلال اجتماع مع وزارة العلوم وخفر السواحل ووكالة الاستخبارات الوطنية بهدف تطوير وتشغيل مجموعة من الأقمار الصناعية بتقنية رادار الفتحة التركيبية والأقمار الصناعية الكهروضوئية بحلول عام 2030 للحصول على معلومات عن شبه الجزيرة الكورية والمياه القريبة منها وذلك للاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ البحرية وغيرها.

وأضافت الإدارة أن مع بدء تطوير نظام الأقمار الصناعية الصغيرة بشكل جدي سيكون من الممكن الحصول بسرعة على معلومات تتعلق بالتهديدات النووية الكورية الشمالية وحالات الأزمات في المياه القريبة من شبه الجزيرة الكورية عبر الفيديو، مشيرة إلى أن الحكومة تخطط لاختيار الشركات خلال النصف الأول من هذا العام لإنتاج نموذج أولي للأقمار الصناعية الرادارية الخاصة بتقنية رادار الفتحة التركيبية واختبار إطلاقه في النصف الثاني من عام 2026، وبعد فترة الاختبار تسعى للشروع في إطلاق الأقمار الصناعية بالتتابع في عام 2028.

مما يذكر أن الحكومة كانت تدفع باتجاه المشروع بشكل مشترك بين الوكالات لضمان الإدارة الفعالة للأصول الوطنية الفضائية عند نشرها في المستقبل.