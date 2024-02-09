تنظم ندوة حول طرق الحماية من الأمراض المعدية في فرع ثقافة الإسماعيلية

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة المعد للرواد خلال إجازة نصف العام الدراسي ضمن خطة الوزارة.

وأعدت مكتبة أبو صوير الثقافية، لقاءً بعنوان "كيف تحمي نفسك من الأمراض المعدية"، قدمت خلالها مجموعة من الإرشادات الصحية منها تجنب تناول الأطعمة المكشوفة، والاهتمام بالطعام الصحي وضرورة ارتداء القناع الطبي في التجمعات للوقاية من الأمراض المعدية، فضلًا عن مناقشة مع الأطفال حول اليوم العالمي لمكافحة السرطان.

وشهد بيت ثقافة طفل القنطرة شرق، ورشة حكي تضمنت مناقشة كتاب "مغامرة في جبال المنجنيز"، تناولت معلومات عن جبال المنجنيز في سيناء واستخداماته وأماكن تواجده وأهميته كونه أحد الثروات المعدنية في مصر، وتعريف الأطفال بموقع شبه جزيرة سيناء ونفق الشهيد أحمد حمدي وتاريخ إنشائه.

وأقامت مكتبة علي الراعي بالريّاح ورشة لتعليم أساسيات الخط العربي، لتعليم الرواد كيفية كتابة الحروف العربية بخطوط متنوعة، وورشة عمل تصميمات فنية بتقنية الأوريجامي بالتعاون إدارة الموهوبين بالتربية والتعليم.