ندوة تثقيفية حول كيفية التصدي للإرهاب والتطرف في مركز شباب نزلة عبيد بالمنيا

صرحت الدكتورة رانيا عليوه مدير عام ثقافة المنيا، بأن الهيئة العامة لقصور الثقافة، واصلت محاربة الإرهاب وكشف حقيقته، ، حيث نظم بيت ثقافة شركة النيل، ندوه تثقيفية موسعة، تحت عنوان "كيفية التصدي للإرهاب والتطرف" بمركز شباب نزله عبيد، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة برئاسة مندى عكاشة، أدارها الحسينى حسن طه، وبحضور لجنة صانعى السلام.

وبدأت الندوة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، قدمها عمر الزينى عضو لجنه صانعى السلام ثم تحدث الزينى عن أهمية التصدى للأفكار المتطرفة والتغلب عليها، ومن جانبه تحدث الشيخ جمال عبد الحميد من علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة صانعى السلام عن مدى الخطر الذي يهدد المجتمع أجمع من الأفكار غير سوية ومتطرفة وكيفية التعامل معها والتصدي لها.



وأكد عبدالحميد ضرورة التكاتف والتعاون من أجل رفعة هذا الوطن والحفاظ عليه من كل حاقد وحاسد وبمن يريدون به سوءا، وأنه ولا بد من توعية الشعب لهذه الأفكار ورفضها بكل ما اوتو من قوه ليظل هذا الوطن الحبيب بلد الأمن والأمان والاستقرار رغم أنف كل هؤلاء ضعاف النفوس.

وأضاف القس بولس نصيف، عضو لجنة صانعى السلام، أن هذه البلاد المباركة محمية من الرب سبحانه وتعالى فيجب علينا جميعا أن نؤمن أن لا أحد يستطيع الوقوع بهذه البلد مهما كانت قوته وإمكانياته لذلك فلا بد من عدم التشكيك في قوة وصلابة هذه البلاد قيادة وجيشا وشعبا، ومن خلاله أكد نصيف ضرورة حضور مثل هذه الندوات والمحاضرات التثقيفية للتوعية من أى خطر يهدد المجتمع فى شتى المجالات المختلفة.

كما أكد الدكتور منصور سالم عضو لجنة صانعى السلام، ضرورة ترسيخ ثقافة التربية السليمة، لأنه لا بد من وجود أسس سليمة وقواعد صلبة فى تربية النشئ ليستطيعوا الوقوف والصمود تجاه الأفكار المتطرفة ورفضها بكل قوة وصلابة والرجوع دائما وأبدا إلى المولى عز وجل في جميع الأمور الحياتية المختلفة، مشددا على ضرورة الالتفاف حول رجال الدين والثقافة والمعرفة لتزويدهم بما يحتاجونه من معلومات للتصدى لأعداء الوطن وعدم الانسياق لهم.

وأخيرا أثنى جميع الحاضرين على الدور الفعال والمثمر الذى يلعبه جميع القائمين على الحركة الثقافية بمحافظة المنيا، وطالبوا بإعادة مثل هذه الندوات للاستفادة منها.