وزير خارجية الجزائر: علاقاتنا مع موريتانيا في أبهى مراحلها التاريخية

تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة، رسالة خطية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، تصب في مساعي تعزيز العلاقات الثنائية.

واستقبل الغزواني، اليوم الجمعة، بنواكشوط، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الذي يزور موريتانيا بصفته مبعوثا خاصا لرئيس البلاد عبد المجيد تبون.

وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إن عطاف، صرح عقب لقائه مع الغزواني، أن زيارته إلى موريتانيا تندرج في إطار الطموح المشترك الذي يحدو قائدي البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية، والارتقاء بها إلى أسمى المصاف، وكذا حرصهما الدائم على المساهمة في كل ما يدعم استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة والجوار الإقليمي.

وأكد عطاف، أن العلاقات الجزائرية-الموريتانية تعيش أبهى مراحلها التاريخية تطورا وحركية، لا سيما في سياق المشاريع التكاملية والاندماجية التي اتفق على إطلاقها الرئيسان تبون والغزواني.

وذكَّر عطاف، بالمشروع الاستراتيجي لإنشاء الطريق البري تندوف-الزويرات، وبمشاريع أخرى على غرار استكمال أشغال المعبرين الحدوديين، وتدشين أول بنك جزائري في موريتانيا، وأول معرض دائم للمنتجات الجزائرية بموريتانيا، إلى جانب المشاريع التي تخدم البعد الإنساني والاجتماعي للعلاقات الجزائرية-الموريتانية.

ولفت عطاف، إلى أن الجزائر وموريتانيا تتقاسمان انشغالا عميقا إزاء ما يحيط بهما من توترات في بيئة إقليمية مضطربة، إلى جانب التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن البلدين سيعملان على تكثيف جهودهما المشتركة من أجل التأثير بصفة إيجابية على مجريات الأمور.