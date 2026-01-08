وزير ألماني يدعو إلى تسهيل الإجازات المرضية للنساء اللاتي يعانين من آلام حيض شديدة

دعا وزير شئون الصحة والعمل في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، أندرياس فيليبي، إلى تسهيل حصول النساء اللواتي يعانين من آلام حيض شديدة على إجازة مرضية.

وقال الوزير المحلي، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "إذا كان هناك نساء يعانين بشدة من ذلك، فينبغي لهن الذهاب إلى الطبيب ليحصلن على إجازة مرضية".

وأشار فيليبي، إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تحولا مجتمعيا، وقال: "المهم هو إخراج الحيض وما يصاحبه من أعراض من دائرة المحظورات. وعلى الرجال على وجه الخصوص أن يفهموا أن آلام الحيض يمكن أن تعني تقييدا شديدا في الحياة اليومية".

وأضاف: "يجب أن تشعر النساء في مجتمعنا بحرية أن يقلن: لم يعد الأمر ممكنا الآن، فآلام البطن أو الدوار شديدان إلى حد أنني يجب أن أحصل على إجازة مرضية".

ولا يرى فيليبي ضرورة لما يسمى بـ"إجازة الحيض" المعمول بها في إسبانيا أو في أجزاء من آسيا، وقال: "يمكن أن تسبب آلام الحيض أوجاعا شديدة جدا، ولكن لا أعتقد أننا بحاجة إلى إجازة حيض قانونية أو أيام مرضية إضافية لهذا الغرض.. أرى أن ذلك سيكون وصمة".

ويتولى فيليبي، هذا العام رئاسة مؤتمر وزراء الصحة الألمان المقرر عقده في هانوفر في يونيو المقبل.