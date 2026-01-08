الأردن يقرر منح الأجانب القادمين للمملكة إقامة لمدة 3 أشهر بدلا من شهر

أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، عن إجراءات جديدة بخصوص تسهيل إقامة الأجانب في المملكة، بشكل يسهم بتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأوضح الفراية، أن هذه الإجراءات، تشمل الموافقة على منح الأجانب القادمين إلى المملكة، إقامة مؤقتة لمدة 3 أشهر، بدلا من شهر واحد، حال دخولهم عبر المراكز الحدودية، باستثناء الأجانب القادمين إلى المملكة من خلال تأشيرة عمل.

وأكد أن من شأن هذه الإجراءات الإبقاء على آلية عمل التأشيرات المعتمدة حاليا، حيث يتمكن المسافر الأجنبي القادم إلى المملكة من توثيق إقامته المؤقتة على جواز سفره لمدة 3 أشهر مباشرة في المركز الحدودي، ما يبسط من إجراءات دخول الأجانب إلى المملكة وإقامتهم فيها.

وقال الفراية، إن هذه الإجراءات تصب في إطار جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال القرارات التحفيزية التي تهدف إلى زيادة أعداد المسافرين القادمين إلى المملكة لمختلف الغايات.

وأضاف أنها تسهم أيضا في دعم قطاع السياحة والسياحة العلاجية بتشجيع السياح والمرضى بالقدوم إلى المملكة وقضاء فترات أطول فيها وتلقي العلاج في المستشفيات الأردنية، ما ينشط الحركة السياحية وينمي الاقتصاد السياحـي والصحي.

وأكد وزير الداخلية الأردني، أن هذه الإجراءات تهدف من جهة أخرى، إلى جذب مزيد من الاستثمارات إلى المملكة، بإتاحة المجال أمام الراغبين بالاستثمار بالتعرف على مختلف الفرص الاستثمارية ودراستها بشكل معمق، بشكل يرفع من معدلات الاستثمار في المملكة.

يذكر أنه قبل صدور هذه الإجراءات، كان يتم منح الأجنبي القادم إلى المملكة إقامة مؤقتة لمدة شهر واحد في المركز الحدودي، وإذا رغب باستمرار إقامته المؤقتة في المملكة، كان يتوجب عليه مراجعة أقرب مركز أمني لتمديد إقامته لمدة شهرين، كما يشار إلى أن الإجراءات الجديدة تنسجم مع أحكام قانون الإقامة وشئون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته.