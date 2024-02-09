تبادل 200 أسير حرب بين روسيا وأوكرانيا بوساطة إماراتية

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الجمعة، نجاح جهود الوساطة التي تقوم بها دولة الإمارات في إتمام عملية تبادل أسرى حرب جديدة بين روسيا وأوكرانيا، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكدت الوزارة، أن نجاح الوساطة التي تعتبر الثالثة منذ مطلع العام الجاري "يأتي انعكاساً لما تتسم به علاقات دولة الإمارات مع الدول الصديقة من الاستمرارية والاعتدال والحكمة، والتي تسخرها في إيجاد أرضية مشتركة لحل التحديات والنزاعات الإقليمية والدولية".

وأوضحت: "وهو الأمر الذي ساهم في مواصلة نجاح الجهود الدبلوماسية، وإتمام الوساطة الجديدة التي تم بموجبها الإفراج عن 100 أسير حرب روسي مقابل 100 أسير حرب من الجانب الأوكراني".

وأعربت وزارة الخارجية مجدداً عن "تقديرها لحكومتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما للوساطة الإماراتية وانجاح عملية تبادل الأسرى".

وأكدت وزارة الخارجية على "استعداد دولة الامارات لمواصلة ودعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا".

وشددت على "موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، وسعيها لدعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة".