إسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان رغم تمديد الهدنة وتقتل 4 في النبطية

شنت إسرائيل غارات متفرقة على جنوب لبنان السبت، وواصلت هدم المباني في عدد من القرى، وقتلت 4 لبنانيين في غارات على يحمر الشقيف في قضاء النبطية، رغم تمديد وقف إطلاق النار، كما حذرت السكان من العودة إلى قرى في جنوب لبنان و3 وديان محيطة بها.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بوقوع غارة إسرائيلية على دراجة نارية في يحمر الشقيف في جنوب لبنان، والتي كانت تعرضت قبلها لقصف مدفعي.

كما ذكرت أن بلدتي القنطرة والقصير في قضاء مرجعيون، تعرضتا لقصف مدفعي، كما تعرض وادي حسن جنوب مدينة صور إلى قصف مدفعي أيضاً، واستهدف قصف آخر بلدة حولا،.



وحلقت طائرات بدون طيار "درون" إسرائيلية فوق قرى الزهراني وبعلبك، فضلاً عن وقوع انفجار عنيف في الخيام.

وقتلت إسرائيل ستة أشخاص الجمعة، في أكثر عدد من الضحايا يسقط في يوم واحد خلال وقف إطلاق النار الذي تم تمديده مؤخراً.

إسرائيل تحذر سكان الجنوب من العودة

وجدد الجيش الإسرائيلي تحذيره للبنانيين من العودة إلى عدد من القرى في جنوب لبنان، وقال إنه يُحظر الاقتراب من منطقة نهر الليطاني، ووادي الصلحاني والسلوقي.

وأجبرت الغارات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء نحو 1.2 مليون لبناني على النزوح.

ومددت إسرائيل ولبنان الخميس، وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع خلال اجتماع عقد في البيت الأبيض بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قال إنه مستعد للانتظار حتى التوصل إلى "أفضل اتفاق" لإنهاء حربه مع إيران.

واستمر القتال في جنوب لبنان رغم تمديد وقف إطلاق النار، حيث واصلت القوات الإسرائيلية قصف القرى والمدن في المنطقة.

وكان ترامب أعلن في 16 أبريل الجاري، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 10 أيام، وفي مؤشر على هشاشة الهدنة، واصلت القوات الإسرائيلية هدم المنازل في الشريط الحدودي الذي تحتله حالياً في جنوب لبنان، كما قتلت 5 على الأقل، بينهم صحافية، الأربعاء.

وقال قادة عسكريون في الجيش الإسرائيلي لصحيفة "هآرتس"، الأسبوع الماضي، إن الجيش الإسرائيلي يواصل هدم منشآت ومبانٍ في قرى جنوب لبنان خلال فترة وقف النار.

وأضافت المصادر العسكرية أن عمليات الهدم "تنفذ بشكل منهجي" وتستهدف مبانٍ مدنية في القرى التي تنتشر فيها القوات الإسرائيلية، بما في ذلك مناطق قريبة من الحدود مع إسرائيل.

وقالت المصادر العسكرية لـ"هآرتس"، إن الجيش الإسرائيلي لا يميز في عمليات الهدم بين المباني التي يزعم أن "حزب الله" استخدمها لتخزين أسلحة، وبقية المباني إذ تشير التقارير إلى تدمير بلدات كاملة.

وأضاف المسؤولون العسكريون أن عمليات الهدم تُنفذ بواسطة متعهدين يتقاضون أجوراً، بعضهم يتقاضى أجره عن عدد المباني التي يتم تدميرها.

وأشار العسكريون الذين تحدثوا إلى "هآرتس"، إلى أن الجيش الإسرائيلي يكرر في لبنان سياسته المتبعة في قطاع غزة فيما يتعلق بتدمير البنية التحتية المدنية.