السبت 25 أبريل 2026 4:25 م القاهرة
استشهاد 4 أشخاص في قصف جوي إسرائيلي على جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)
نشر في: السبت 25 أبريل 2026 - 4:07 م | آخر تحديث: السبت 25 أبريل 2026 - 4:08 م

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، استشهاد 4 أشخاص في غارتين إسرائيليتين على جنوب البلاد.

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة، في بيان، بأن "غارتي للعدو الإسرائيلي على شاحنة ودراجة نارية في بلدة يحمر الشقيف - قضاء النبطية أدتا إلى استشهاد 4 مواطنين".

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، "نفذت مسيرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجه، مستهدفة دراجة نارية في بلدة يحمر الشقيف"، مشيرة إلى تعرض البلدة لقصف مدفعي إسرائيلي مركز.

يُذكر أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل يوم الخميس قبل الماضي، بعد أسابيع من الغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت فجر الثاني من مارس الماضي.


