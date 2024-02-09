مطار مرسى علم الدولى يستقبل 20 رحلة طيران دولية أوروبية من جنسيات مختلفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 20 رحلة طيران دولية أوروبية من عدة دول مختلفة، حيث تجرى السلطات المختصة بالمطار تسهيل الإجراءات للوافدين ونقلهم للفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر

وتبين من كشوف رحلات اليوم أنه من المقرر وصول 20 رحلة طيران، 8 رحلات من ألمانيا، و5 رحلات من التشيك، ورحلة من ايطاليا، واخرى من هولندا، ورحلة من بلجيكا، ورحلتين من بولندا.

وقال الخبير السياحي ابوالحجاج العماري في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن هناك طفرة سياحية كبيرة في مدينة مرسى علم خاصة أن السياحة فيها طوال العام ولا ترتبط بفترة الصيف فقط نظرًا لأن الشتاء فيها دافيء والصيف معتدل.

وأشار العماري إلى أن زيارة السائحين الألمان للمدينة هو الجديد هذا العام، لأن المعتاد هو قلة عدد الزائرين الألمان للشواطئ المصرية خلال فترة الصيف بعكس السائحين الهولنديين والبلجيكيين والنمساويين والسلوفاكيين والاكسمبورجيين وذلك بخلاف السياحة الداخلية.



وأضاف العماري أن مطار مرسى علم الدولى استقبل، بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة، 107 رحلات طيران دولية أوروبية، بزيادة 16 رحلة عن الأسبوع الماضى، وأن أغلب الرحلات الوافدة من ألمانيا وبولندا وبلجيكى وهولندا والتشيك.