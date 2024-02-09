طرح البوستر الدعائى لمسلسل رحيل: ياسمين صبري ظهرت بشخصيتين

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل رحيل للفنانة ياسمين صبري، البوستر الدعائى للعمل المقرر عرضه فى موسم رمضان 2024.

وظهرت ياسمين صبري فى البوستر بشخصيتن مختلفتين والعمل مكون من 15 حلقة، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج إبراهيم فخر.

وتواصل الفنانة ياسمين صبري، تصوير مسلسلها «رحيل»، والذي تنافس به في السباق الرمضاني 2024.

وكانت تعاونت ياسمين صبرى من قبل مع المؤلف محمد عبد المعطى، فى عملين هما مسلسل «حكايتى» ومسلسل «الأسطورة» مع الفنان محمد رمضان.

ويعرض لياسمين صبرى حاليا في دور العرض السينمائية، فيلم «أبو نسب»، والذي تشارك في بطولته رفقة محمد إمام، وماجد الكدواني، كما يضم في بطولته كلا من وفاء عامر، وهالة فاخر، وصلاح عبدالله، ومحمد لطفي، ومحمد ثروت، ومحمد رضوان، وعلاء مرسي، وحاتم صلاح، وشيرين رضا، وماجد المصري، وأحمد فهيم، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.