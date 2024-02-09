متحدث الرئاسة: معبر رفح مفتوح على مصراعيه منذ الدقيقة الأولى للأحداث في غزة

أكد المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الموقف المصري تجاه غزة منذ بداية الأحداث اتسم بالوضوح والمصداقية والتماسك، مشددًا على تمسك مصر بموقفها السياسي والإنساني والأخلاقي الثابت تجاه دعم الأشقاء الفلسطينيين على مدار العقود.



وأشار خلال تصريحات لـ «القاهرة الاخبارية» مساء الجمعة، إلى حرص مصر منذ اللحظة الأولى للأحداث على إجراء اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف للحث على ضبط النفس وعدم التصعيد، وإعلاء صوت الحكمة والعقل لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة.



وفيما يتعلق بالمساعدات، قال إن دور مصر كان واضحًا منذ اللحظة الأولى، حيث تم فتح معبر رفح على مصراعيه منذ الدقيقة الأولى دون قيد أو شرط على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى تعذر واستحالة إدخال المساعدات في الأيام الأولى جراء القصف الإسرائيلي للمعبر من الجانب الفلسطيني.



وأضاف أن مصر أجرت تعديلات فنية لإصلاح وتجهيز المعبر بسرعة قصوى، لا سيما أن المعبر مخصص لعبور الأفراد -وليس الشاحنات-؛ حرصًا منها على عبور الشاحنات ولم يكن يتبق حينها سوى تحديد آلية إدخال المساعدات، مؤكدًا أن مصر بذلت قصارى جهدها لتسهيل وصول المساعدات إلى غزة.



وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر لها مصلحة قصوى في إغاثة الشعب الفلسطيني لعدة أسباب على رأسها دعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، وثانيا لموقف مصر الرافض للتهجير بكل الوسائل والمساعي، ومن ثم فإن إدخال المساعدات بالكميات اللازمة لحياة 2.3 مليون فلسطيني كان أهمية قصوى للدولة.