العراق يستنكر تصريحات نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية في السعودية

أعربت وزارة الخارجية العراقية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات الاستفزازية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن إقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية.

وأكدت الوزارة في بيان، صباح الأحد، «رفضها القاطع لهذه التصريحات، التي تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية واعتداءً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فضلًا عن مخالفتها لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

وشددت على «تضامن العراق الكامل مع المملكة العربية السعودية، وموقفها الثابت في دعم أمن واستقرار وسيادة الدول»، منوهة أن «المساس بالسيادة الوطنية لأي دولة هو أمر مرفوض تمامًا».

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان، اليوم الأحد، أن الشعب الفلسطيني صاحب حق في أرضه وأنهم ليسوا دخلاء أو مهاجرين، مجددة موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية ورفض التهجير.

وشددت على أن «حق الشعب الفلسطيني سيبقى راسخا ولن يستطيع أحد سلبه مهما طال الزمن».

وثمنت المواقف التي أكدت على مركزية القضية الفلسطينية، معربة عن تقديرها لمواقف «الدول الشقيقة من شجب تصريحات نتنياهو بشأن التهجير».