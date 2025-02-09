لماذا تهدد إيران بإغلاق مضيق هرمز؟

أكد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنغسيري، أن إيران قادرة على إغلاق مضيق هرمز، وأن القرار في هذا الشأن يعود إلى كبار المسؤولين.

وقال تنغسيري، في مقابلة تليفزيونية نقلتها وكالة سبوتنك الروسية، إن مهمة القوات البحرية للحرس الثوري ستكون تنفيذ الأوامر الصادرة بهذا الخصوص.

ويأتي تهديد إيران في ظل توترت العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران وهي السياسة التي طالما اتبعتها إيران في حالة توتر العلاقة مع امريكا والغرب.

وتأتي أهمية مضيق هرمز في إنه يمر عبره ثلث إمدادات النفط في العالم، إذ يقع في جنوب الخليج العربي، ويفصله عن مياه خليج عمان وبحر العرب.

ويحمل المضيق اسم جزيرة هرمز التي تقع في مدخله، ويوجد في مدخله عدة جزر أخرى هي جزر قشم ولاراك الإيرانية وجزر طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى.

ويمر حوالي 40% من الإنتاج العالمي من النفط، حيث يبلغ عرض المضيق 50 كيلومترا، وعمق المياه فيه 60 مترا، ويستوعب من 20 إلى 30 ناقلة نفط يوميا.

وكانت الأزمات السياسية الأخيرة، دفعت دول المنطقة نوعا ما، إلى التخفيف من الاعتماد على المضيق الأهم، خصوصا لكنه بقي في قلب الحدث، إذ يعود للواجهة كورقة مهمة في أي توتر سياسي ـ حسب تحليل لموقع العربية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مذكرة رئاسية لإعادة فرض سياسة العقوبات الصارمة ضد طهران، على غرار ما حدث خلال ولايته الأولى.

وأوضح أنه يعتزم استئناف سياسة "الضغوط القصوى" بسبب مزاعم عن محاولة إيران تطوير أسلحة نووية.