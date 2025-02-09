وجه السلوفيني نيتس جراديشار، المهاجم الجديد للنادي الأهلي، رسالة خاصة لجماهير النادي، بعد تألقه في الفترة الأولى له مع الفريق.

الأهلي تعاقد مع نايتس جراديشار خلال فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة، ونجح النجم السلوفيني في وضع بصمته سريعًا مع الفريق، حيث سجل في شباك بيراميدز بعد يوم واحدًا من انضمامه، ثم سجل هدفين أمام مودرن سبورت وبتروجت على التوالي.

وواجهت بعض جماهير الأهلي صعوبة في معرفة النطق الصحيح لاسم المهاجم الجديد، ولكنه حسم الأمر ووجه رسالة عبر الحساب الرسمي للأهلي.

وقال جراديشار في مقطع فيديو مصور عبر حساب الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مرحبًا جمهور الأهلي.. أعرف أنكم لا تستطيعون نطق اسمي بشكل صحيح، اسمي نيتس جراديشار ويمكنكم أن تنادوني جرادي».

استأنف النادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الأحد، على ملعب التتش بفرع النادي بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في الدوري.

ويستضيف الأهلي فريق غزل المحلة مساء الثلاثاء، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان السويسري مارسيل كولر، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات أمس السبت، بعد الفوز يوم الخميس، على حساب بتروجت بنتيجة 2-1.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة الثلاثاء، وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة خلف بيراميدز المتصدر، فيما يحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر من جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.