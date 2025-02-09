 سلطنة عُمان تؤكد تضامنها مع السعودية وتجدد دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سلطنة عُمان تؤكد تضامنها مع السعودية وتجدد دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني


نشر في: الأحد 9 فبراير 2025 - 2:36 م | آخر تحديث: الأحد 9 فبراير 2025 - 2:36 م

أعربت وزارة الخارجية العمانية عن تضامن سلطنة عُمان التام مع المملكة العربية السعودية، ورفضها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بحق المملكة العربية السعودية ووحدة أراضيها.

وأكدت في بيان، مساء الأحد، على موقف سلطنة عُمان الثابت والداعم لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل أراضيها السيادية في فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود عام 1967، وفقاً للقرارات الدولية ومبادئ القانون الدولي وبما يكفل تحقيق الاستقرار الدائم للمنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان، اليوم الأحد، أن الشعب الفلسطيني صاحب حق في أرضه وأنهم ليسوا دخلاء أو مهاجرين، مجددة موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية ورفض التهجير.

وشددت على أن «حق الشعب الفلسطيني سيبقى راسخا ولن يستطيع أحد سلبه مهما طال الزمن».

وثمنت المواقف التي أكدت على مركزية القضية الفلسطينية، معربة عن تقديرها لمواقف «الدول الشقيقة من شجب تصريحات نتنياهو بشأن التهجير».

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