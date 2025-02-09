سلطنة عُمان تؤكد تضامنها مع السعودية وتجدد دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني

أعربت وزارة الخارجية العمانية عن تضامن سلطنة عُمان التام مع المملكة العربية السعودية، ورفضها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بحق المملكة العربية السعودية ووحدة أراضيها.

وأكدت في بيان، مساء الأحد، على موقف سلطنة عُمان الثابت والداعم لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل أراضيها السيادية في فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود عام 1967، وفقاً للقرارات الدولية ومبادئ القانون الدولي وبما يكفل تحقيق الاستقرار الدائم للمنطقة.

#بيان | أعربت وزارة الخارجية عن تضامن سلطنة عُمان التام مع المملكة العربية السعودية، ورفضها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بحق المملكة العربية السعودية ووحدة أراضيها. pic.twitter.com/3ZAJhWEm2P — وزارة الخارجية (@FMofOman) February 9, 2025

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان، اليوم الأحد، أن الشعب الفلسطيني صاحب حق في أرضه وأنهم ليسوا دخلاء أو مهاجرين، مجددة موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية ورفض التهجير.

وشددت على أن «حق الشعب الفلسطيني سيبقى راسخا ولن يستطيع أحد سلبه مهما طال الزمن».

وثمنت المواقف التي أكدت على مركزية القضية الفلسطينية، معربة عن تقديرها لمواقف «الدول الشقيقة من شجب تصريحات نتنياهو بشأن التهجير».