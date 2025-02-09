فرق المساعدات واستقبال مصابين غزة تواصل العمل بمعبر رفح البري

تواصل فرق العمل عند معبر رفح البري تجهيزات إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكذلك استقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين.

وأكد مصدر عند معبر رفح البري، أن أكثر من 100 شاحنة مساعدات جاهزة للتحريك نحو معبري العوجة التجاري وكرم أبو سالم، لتسليمها للجانب الفلسطيني لصالح المنظمات الإغاثية الفلسطينية والدولية، وتشمل شاحنات وقود وغاز، مشيرا إلى أن المساعدات لم تدخل أمس السبت بسبب الإجازة الأسبوعية للجانب الإسرائيلي، فيما سمحت السلطات في معبري العوجة التجاري وكرم أبو سالم بإدخال 8 شاحنات وقود الجمعة الماضي.



وعلى صعيد متصل، أكد مصدر في معبر رفح البري استعداد الجهات الطبية لاستقبال الدفعة الثامنة من المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، مشيرا إلى أن 63 مصابا ومريضا فلسطينيا و124 مرافقا لهم تم استقبالهم أمس السبت.

كما توقع المصدر أن يتم استقبال ما لا يقل عن 50 مصابا اليوم الأحد لتوجيههم للعلاج في مستشفيات شمال سيناء والمحافظات الأخرى.

جدير بالذكر أن اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء صرح الساعات الماضية بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت عبر معبر رفح بلغ 3380 شاحنة، منها 3142 شاحنة تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية، بالإضافة إلى 238 شاحنة وقود وغاز الطهي، كما وصلت المساعدات المنقولة جوا وبحرا من عددا من الدول عبر 22 سفينة وأكثر من 3000 طائرة هبطت في مطار وميناء العريش، مما يعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في هذا الإطار.