ضرب زلزال بلغت قوته 6ر7 درجة على مقياس ريختر البحر الكاريبي جنوب غرب جزر كايمان يوم السبت، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ودعت بعض الجزر والدول السكان القريبين من السواحل إلى التوجه إلى الداخل تحسبا لحدوث تسونامي.

ووقع الزلزال في الساعة 6:23 مساء بالتوقيت المحلي( 2323 من مساء السبت بتوقيت جرينتش) وكان على عمق 10 كيلومترات، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وكان مركزه يقع على بعد 209 كيلومترات جنوب-جنوب غرب مدينة جورج تاون في جزر كايمان.

وقالت الهيئة الوطنية الأمريكية للتحذير من تسونامي إنه لا يوجد تحذير من تسونامي للبر الرئيسي للويات المتحدة.

ودعت إدارة المخاطر في جزر كايمان السكان القريبين من السواحل إلى التوجه إلى المناطق الداخلية وإلى أماكن مرتفعة. وقالت إنه من المتوقع أن تتراوح ارتفاعات الأمواج بين 3ر0 و متر واحد.

وقالت حاكمة بورتو ريكو، جنيفر جونزاليس كولون، في بيان إنها على اتصال بوكالات الطوارئ بعد التنبيه من إمكانية حدوث تسونامي، لكنها لم تطالب المواطنين بمغادرة السواحل.

كما أصدرت الحكومة في جمهورية الدومينيكان تحذيرا من التسونامي وأوصت السكان على السواحل بالتوجه إلى المناطق المرتفعة "التي تزيد عن 20 مترا من الارتفاع وعلى بعد 2 كيلومتر من الداخل." كما دعت السفن إلى الابتعاد أو تجنب دخول البحر خلال الساعات القليلة القادمة.

وطلبت الحكومة الكوبية من الناس مغادرة المناطق الواقعة على شاطئ البحر.

وقالت السلطات في هندوراس إنه لا توجد تقارير فورية عن أضرار، لكنها دعت سكانها إلى الابتعاد عن الشواطئ في الساعات القادمة، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

وفي وقت لاحق، قالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (نوا) إنه " يمكن أن تحدث أمواج تسونامي التي تصل إلى ما بين متر إلى 3 أمتار فوق مستوى المد على بعض السواحل في كوبا". وأضافت أن الأمواج التي تتراوح بين 3ر0 و متر واحد فوق مستوى المد قد تحدث على بعض السواحل في هندوراس وجزر كايمان.