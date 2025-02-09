خامنئي يلتقي قادة حماس في طهران

التقى المرشد الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي بقادة حركة حماس في طهران، حسبما أفادت وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية اليوم السبت.

وذكرت وكالة إرنا أن خامنئي التقى خليل الحية نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، ومحمد إسماعيل درويش، رئيس مجلس شورى حماس.

ونقل التقرير عن خامنئي قوله إن شعب غزة هزم "النظام الصهيوني، وفي الواقع، أمريكا، ولم يسمح لهم بتحقيق أي من أهدافهم".

وأضافت وكالة إرنا أن خامنئي شكر مسؤولي حماس الذين تفاوضوا على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن بيان صادر عن حركة حماس، جاء فيه أن "الوفد بحث خلال اللقاءات تطورات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب الوضع في قطاع غزة، والمفاوضات الجارية، وجهود الإغاثة وإعادة الإعمار".

وأشاد وفد حماس بالدور الذي تؤديه إيران في دعم الفلسطينيين، واعتبر أن "مشروع المقاومة يتقدم على مستوى المنطقة"، مشيراً إلى أهمية الدعم الإيراني لجبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق.

وبحسب البيان، تناولت المباحثات أيضاً ملف النازحين الفلسطينيين وعودتهم إلى المناطق التي غادروها، حيث اعتبرت الحركة أن ذلك "أفشل أهداف الاحتلال الرامية إلى التهجير وعزل مناطق من القطاع".

وضم وفد حماس أيضاً أعضاء المكتب السياسي للحركة، ومن بينهم خليل الحية، نزار عوض الله، زاهر جبارين، عزت الرشق، محمد نصر، طاهر النونو، وخالد القدومي، ممثل الحركة في طهران.