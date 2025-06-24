وجه محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي رسالة اعتذار لجماهير القلعة الحمراء، بعد فشل الفريق في التأهل عن مجموعته بكأس العالم للأندية.

وتذيل الأهلي ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطتين، بعدما كان قد اكتفى بنقطتي التعادل مع إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي بينما خسر من بالميراس البرازيلي.

وقال الشناوي عقب تعادل الأهلي 4-4 مع بورتو وتوديع البطولة: "بنعتذر.. إحنا كان نفسنا نفرحكم النهارده ونكسب.. من قلوبنا بنقول لكم حقكم علينا، لجمهور الأهلي اللي دايما في ضهرنا، في كل لحظة في كل مباراة".

وأضاف عبر حسابه على "انستجرام": "العلاقة بينا عمرها ما كانت مجرد كورة.. دي روح واحدة قلب واحد، هدف واحد الوعد اللي بنقطعه قدامكم، دي مش النهاية دي بداية عهد جديد".

وواصل الحارس الدولي: "بإذن الله اللي جاي هيكون أحسن وهنقاتل عشان نفرحكم.. عشان يفضل نسر الأهلي عالي عشانكم".