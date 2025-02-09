الصليب الأحمر: توفير المأوى يأتي على رأس الأولويات الإنسانية لأهالي قطاع غزة

قال الدكتور هشام مهنا المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، إن توفير المأوى يأتي على رأس الأولويات الإنسانية لأهالي القطاع.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مئات الآلاف من النازحين يجتاجون إلى أماكن آمنة تضمن كرامتهم الإنسانية.

وأشار إلى الحاجة إلى مياه نظيفة، حيث يضطر الكثيرون للسير مسافات طويلة يوميًا للحصول عليها.

ولفت إلى الحاجة الملحة لدعم نظام الرعاية الصحية، حيث يعاني آلاف المرضى، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة ومرضى السرطان والأمراض المزمنة، من نقص الخدمات الطبية وعدم توفر العلاج المناسب.

وبحسب متحدث الصليب الأحمر، لا يزال العديد من المرضى في انتظار الخروج عبر معبر رفح لتلقي العلاج في الخارج.

وعلى صعيد عمليات الإنقاذ، أكد مهنا أن هناك حاجة ماسة لدخول المعدات الثقيلة لإزالة الركام، حيث لا تزال هناك جثث مدفونة تحت الأنقاض.

وأوضح أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعم جهود الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني لزيادة قدرتهم الاستيعابية وتقديم الخبرات اللازمة في هذا المجال، لكن التحدي الأكبر يكمن في نقص المعدات والوقت الضيق للاستجابة السريعة لهذه الحالات الإنسانية الحرجة.