نتنياهو: فكرة إقامة الدولة الفلسطينية انتهت

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن فكرة قيام دولة فلسطينية انتهت بعد السابع من أكتوبر.

وأضاف -في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية- "لن نسمح بوجود منظمة ملتزمة بتدميرنا، وفكرة قيام دولة فلسطينية انتهت بعد 7 السابع من أكتوبر.

وتابع"السلام يأتي من خلال القوة، فعندما نكون أقوياء جدا ونقف معا فإن الاعتراضات ستتغير"، بحسب شبكة "فلسطين" الإخبارية.

كذلك شدد على أن اتفاقيات التطبيع مع دول عربية في المنطقة، والمعروفة باتفاقيات أبراهام، "حصلنا عليها لأننا تجاوزنا الفلسطينيين".

وأشار إلى أنه عندما تكمل إسرائيل التغيير والقضاء على ما وصفه بـ"المحور الإيراني"، ستمهد لاتفاق إضافي مع السعودية ودول أخرى.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن "إسرائيل صغيرة جدا، وهو محق ولا يمكننا أن نكون أصغر من ذلك".



خطة ترامب

ووصف خطة ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة بأنها "أول فكرة جديدة منذ سنوات"، مشيرا إلى أن إخراج الفلسطينيين من القطاع "لن يكون قسريا أو تطهيرا عرقيا".

وادعى أن الفلسطينيين يمكنهم أن يعودوا إلى أرضهم بعد "انتقال مؤقت" لكن بشرط التنصل مما وصفه "الإرهاب".

وبشأن تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قال نتنياهو "سنكون قد أخرجنا 75% من المحتجزين الأحياء بنهاية الأسبوع المقبل، وسنحقق النصر التام على حماس".

يشار إلى أن نتنياهو ووزراء في حكومته اليمينية دعوا مرارا إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، وإنهاء رؤية حل الدولتين الذي تنادي به الأمم المتحدة ودول عربية وغربية عدة.

كما دعا -في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية أول أمس الجمعة- إلى إقامة دولة فلسطينية في السعودية، قائلا إن "لديها ما يكفي من الأراضي لتوفير دولة للفلسطينيين".

وروّج الرئيس ترامب بدوره منذ 25 يناير الماضي لمخطط تهجير فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.