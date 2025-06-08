ألكاراز يحافظ على لقب رولان جاروس بعد نهائي ماراثوني ضد سينر

حافظ الإسباني الواعد كارلوس ألكاراز ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) بعد فوزه على منافسه الإيطالي يانيك سينر.

وفاز ألكاراز على سينر بـ3 مجموعات مقابل مجموعتين بعد مباراة ماراثونية امتدت لأكثر من 5 ساعات، وشهدت ريمونتادا تاريخية من النجم الإسباني الواعد.

ألكاراز، صاحب الـ 22 عامًا، حول تأخره بمجموعتين لأول مرة في مسيرته، ليحافظ على سجله خاليًا من الهزائم في نهائيات البطولات الأربع الكبرى، ويحقق ريمونتادا تاريخية.

وفي ثاني نهائي لا يُنسى في بطولة فرنسا المفتوحة، بين المصنف الأول والثاني، تغلب ألكاراز على سينر بنتيجة 4-6، 6-7 (7-4)، 6-4، 7-6 (7-3)، 7-6 (10-2)، ليُحرز لقبه الخامس في بطولات الجراند سلام الفردية.

استغرقت المباراة 5 ساعات و29 دقيقة، لتصبح أطول نهائي في بطولة فرنسا المفتوحة، وثاني أطول نهائي للرجال في أي بطولة غراند سلام بعد نهائي أستراليا المفتوحة 2012 الذي جمع الأسطورتين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رافائيل نادال.

واستمر النهائي المذكور 5 ساعات و53 دقيقة، وحسمه ديوكوفيتش بالفوز بـ3 مجموعات مقابل مجموعتين، بواقع 5-7، 6-4، 6-2، 6-7 (5-7)، 7-5.

وأنقذ ألكاراز، المصنف الثاني بين لاعبي التنس المحترفين، 3 نقاط حاسمة في المجموعة الرابعة ليحسم المباراة لصالحه. وعزز تقدمه إلى 8-4 ضد سينر، ليتوجه إلى بطولة ويمبلدون، التي تبدأ في 30 يونيو/ حزيران الحالي، بصفته حامل اللقب أيضًا.