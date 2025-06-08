أعرب الكابتن هيثم فاروق، نجم نادي الزمالك السابق، عن سعادته الكبيرة بتتويج الفريق الأول لكرة القدم ببطولة كأس مصر، مؤكدًا أن ما تحقق يُعد إنجازًا جديدًا يُحسب للاعبين والجهاز الفني والإدارة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

وقال فاروق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "أبارك لجماهير الزمالك العظيمة هذا التتويج المُستحق. سعادتي باللقب تأتي من حجم المعاناة التي عايشها النادي خلال الفترة الماضية، ولو حصل الزمالك على 10% فقط من الدعم الذي تتلقاه بعض الأندية الأخرى، لاختلفت الأمور كثيرًا".

وأضاف: "ما يُميز الزمالك عن غيره هو جمهوره المختلف، واللاعبون الذين أثبتوا أن الأموال ليست كل شيء، كما فعلوا في نهائي الكأس. الانتماء للزمالك شرف لا يناله سوى الرجال".

وأشار فاروق إلى أن 80% من الإعلام الرياضي غير منصف، مؤكدًا أن الزمالك يحقق البطولات رغم تجاهل التغطية العادلة، ورغم الصعوبات المالية وقضايا اللاعبين السابقين التي تتحملها الإدارة الحالية.

وخص بالذكر بعض اللاعبين قائلاً: "فخور بـ شيكابالا والونش وعمر جابر.. قدموا مثالًا رائعًا في الإخلاص والانتماء. وأوجه تحية خاصة لمصطفى محمد، لأنه مثال للاعب الوفي وأتمنى له التوفيق في مسيرته الاحترافية" ،كما كشف عن تواصله الدائم مع اللاعب ناصر منسي، واصفًا إياه بـ "رجل المهام الصعبة".

وختم قائلاً:"تشجيع الزمالك هو أهم قرار اتخذته في حياتي.. ومع عزيمة الرجال وإخلاص الجماهير، سيحقق الزمالك ما يريد دائمًا".