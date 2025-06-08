سلة الاتحاد تهزم الفتح الرباطي وتتأهل لنصف النهائي الأفريقي

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تأهل فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري إلى الدور نصف النهائي من بطولة أفريقيا BAL، وذلك بعد فوز ماراثوني ومثير على الفتح الرباطي المغربي.

والتقى الفريقان في مواجهة قوية حسمتها الفترة الإضافية بعد التعادل خلال الفترة الرابعة بنتيجة 74-74.

وكانت الفترة الثالثة قد انتهت بنتيجة 56-50 لصالح الاتحاد وتقدم "سيد البلد" أيضا في الثانية بنتيجة 41-34، فيما كان التقدم سكندري بنتيجة 16-14.

ويتقابل الاتحاد مع الفائز من بترو أتلتيكو الأنجولي والمنستيري التونسي في نصف نهائي البطولة يوم الأربعاء المُقبل.

وحصد لوال لوال لاعب الاتحاد جائزة رجل المباراة بعد أداء قوي ساعد خلالها زعيم الثغر على الفوز.