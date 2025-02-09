حماس تدين مقترح نتنياهو بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية: تصريحات وقحة وغير مسئولة

عبرت حركة حماس، عن إدانتها ورفضها للتصريحات الصادرة عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشأن اقتراحه إقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية.

وقالت حماس في بيان، اليوم الأحد: «نعتبر ما صدر عن نتنياهو تصريحات عدائية بحق المملكة وشعبنا الفلسطيني، وتعكس نهجًا استعلائيًا، وعقلية استعمارية تتجاهل الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض».

وأثنت الحركة على الموقف السعودي الرافض لهذه التصريحات التي وصفتها بأنها غير مسئولة ووقحة، وتفتقر إلى الحد الأدنى من الأعراف الدبلوماسية.

وأضاف: «نؤكد تقديرنا لموقف المملكة الثابت ضد أي مخططات تهدف إلى تهجير شعبنا الفلسطيني، ودعمها المستمر لقضيته العادلة وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على أرضه».

ودعت حماس، إلى موقف عربي موحد يتصدى لهذه التصريحات الاستعمارية التي تعكس الأطماع التوسعية للاحتلال في المنطقة العربية، وضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لإرغامه على وقف عدوانه المستمر ضد الشعب الفلسطيني.

وكانت مصر قد دانت بأشد العبارات التصريحات غير المسئولة والمرفوضة جملة وتفصيلا الصادرة عن الجانب الإسرائيلي والتي تحرض ضد المملكة العربية السعودية وتطالب ببناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية في مساس مباشر بالسيادة السعودية وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقال بيان لوزارة الخارجية، إن مصر ترفض بشكل كامل هذه التصريحات المتهورة والتي تمس بأمن المملكة وسيادتها، وتؤكد على أن أمن المملكة العربية السعودية واحترام سيادتها هو خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به، وبعد استقرارها وأمنها القومي من صميم أمن واستقرار مصر والدول العربية لا تهاون فيه.

وشددت مصر على أن هذه التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه المملكة العربية السعودية تعد تجاوزًا مستهجنًا وتعديًّا على كل الأعراف الدبلوماسية المستقرة، واقتداتا على سيادة المملكة العربية السعودية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في اقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرق رابع من يونيو ١٩٦٧.

وأكدت مصر وقوفها إلى جانب السعودية بشكل كامل ضد هذه التصريحات المستهترة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانتها وشجبها بشكل كامل.