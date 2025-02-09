الجامعة العربية: انطلاق الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

انطلقت اليوم الأحد، الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية المقرر عقدها على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل برئاسة البحرين.



وعقدت اللجنة الاجتماعية اجتماعها برئاسة نواف هاشم السادة ممثل البحرين، لإعداد مشروع جدول الأعمال المتعلقة بالملف الإجتماعي للدورة، وذلك بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة -الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشىون الاجتماعية بالجامعة العربية.

وأكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، أن المنطقة تشهد ظروفا استثنائية في ظل أحداث متلاحقة غير مسبوقة تؤثر بشكل سلبي على حياة الإنسان العربي والمكتسبات الاجتماعية والتنموية.

وأشارت خلال كلمتها في اجتماع اللجنة تحضيرا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على المستوى الوزاري، إلى أهمية الاجتماع و طحرص الجامعة العربية على التعاون من أجل تنفيذ القرارات التي ستصدر عن اجتماع اللجنة، كما أوضحت أن الأمانة العامة حريصة على أن يتضمن جدول أعمال اللجنة موضوعات هامة تمثل أولوية في العمل العربي الاجتماعي التنموي وتأخذ في الاعتبار المستجدات والتطورات الحالية و المقترحات الهامة الواردة من الدول الاعضاء.

وقالت أبو غزالة إن في هذا الإطار تأتي الموضوعات ذات الصلة بالملف الإقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته ال 34 والمنتظر أن يتضمن عددا من الموضوعات الهامة التي تمس المواطن العربي بمختلف فئاته لاسيما فيما يتعلق بتمويل الضمان الإجتماعي ومواصلة الجهود لادماج ذوي الإعاقة وتعزيز التكامل العربي لمواجهة آثار التغير المناخي، بالإضافة إلى التعاون العربي والدولي في المجالات الإجتماعية والتنموية وغيرها من الموضوعات.

ويتضمن مشروع جدول أعمال اللجنة الاجتماعية متابعة تنفيذ قرارات الدورة (114) للمجلس الإقتصادي والإجتماعي ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس (114-115).

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال الجوانب الإجتماعية للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 34 بالعراق.

كما تناقش اللجنة مقترحا مقدما من مصر حول متابعة إنشاء الوكالة العربية للدواء (وعد).

من جهته، أعرب نواف هاشم السادة خلال كلمته بالاجتماع عن تقديره للإمارات على قيادتها المتميزة للدورة السابقة من المجلس الإقتصادي والاجتماعي، وثمن دور الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وما بذلته من جهود في الإعداد والتحضير لانعقاد اجتماع اللجنة الاجتماعية.

وقال السادة إن البحرين تؤكد إلتزامها الراسخ ببذل كل الجهود الممكنة لتعزيز التعاون العربي المشترك ودعم المسائل الرامية إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

كما أشار إلى أن جدول أعمال اللجنة يتضمن موضوعات حيوية ذات أولوية مشتركة بين الدول العربية تتطلب تعزيز التعاون لا سيما في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري ودعم الفئات الشابة التي تمثل الثروة الحقيقية للعالم العربي، معربا عن تطلعه إلى مخرجات وتوصيات عملية تسهم في تعزيز التكامل والتعاون بين الدول الأعضاء في مختلف الملفات والقضايا المطروحة على جدول الأعمال.