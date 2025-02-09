استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الأحد 9 فبراير 2025.

• وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:



استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 5.5 إلى 9.5 جنيه.

واستقر سعر البصل ليتراوح بين 5 إلى 14 جنيها.

وثبتت أسعار الكوسة لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

واستقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

وثبتت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 12 إلى 15 جنيها.

واستقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

وثبتت أسعار الفلفل الرومي ليتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 12 إلى 20 جنيها.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 14 إلى 16 جنيها.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:



استقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 7 إلى 12 جنيها.

واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 8 إلى 18 جنيها.

وثبت سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 30 إلى 45 جنيها.

وتراوحت أسعار الجوافة بين 15 إلى 25 جنيها.

واستقرت أسعار الرمان لتتراوح بين 30 إلى 50 جنيها.

واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 22 إلى 32 جنيها.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 8 إلى 16 جنيها.

استقر سعر البطيخ ليتراوح بين 28 إلى 42 جنيها.