محمود عاشور حكما رئيسيا لتقنية الفيديو في مواجهة مانشستر سيتي والعين الإماراتي

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تولى الحكم المصري محمود عاشور مهمة الحكم الرئيسي لتقنية الفيديو "الفار" في مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي والعين الإماراتي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وكان عاشور قد شارك كحكم فيديو رئيسي في مباراة بايرن ميونيخ الألماني وأوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن المجموعة الثالثة، ويعد الحكم المصري الوحيد المشارك في البطولة، في تأكيد جديد على الثقة الدولية في الكفاءات التحكيمية المصرية.

كما اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحكم محمود عاشور ضمن طاقم حكام تقنية الفيديو (VAR) لمباراة باتشوكا المكسيكي أمام ريد بول سالزبورج النمساوي.